Сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником поздравил Алексей Текслер

Сегодня в России празднуют День работников Госавтоинспекции.

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Сегодня, 3 июля, в России отмечается День работников Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД обеспечивают безопасность дорожного движения, ведь автомобиль стал неотъемлемой частью жизни практически каждой семьи. Без любого вида транспорта немыслима современная цивилизация.

Поэтому с профессиональным праздником работников ГАИ поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что на Южном Урале количество зарегистрированных автомобилей выросло многократно, поэтому важно, чтобы поток автомобилей, особенно в эпоху высоких скоростей, был упорядочен, удобен и максимально безопасен.

«Уверен, что ваш профессионализм, опыт работы на дорогах, знание дела и уважительный подход к каждому человеку за рулем позволит решить большие задачи. Желаю вам успехов, здоровья, счастья и благополучия», — поделился Алексей Текслер.

Глава региона напомнил, что область реализует национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого нужно троекратно снизить количество тяжких ДТП, организовать системы видеофиксации, привести к нормативам дорожную сеть. А главное — повысить культуру вождения, правовой уровень взаимоотношений всех участников движения. И это как раз выполняют сотрудники Госавтоинспекции.