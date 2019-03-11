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/ Губернатор Борис Дубровский осмотрел посты мониторинга атмосферного воздуха

Губернатор Борис Дубровский осмотрел посты мониторинга атмосферного воздуха

В планах региона — создать единую межведомственную систему сбора данных.
сегодня в 19:24
  |  Общество

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил пост мониторинга атмосферного воздуха в Челябинске. Также, во время визита, глава региона осмотрел и передвижную лабораторию, и ознакомился с общественной системой онлайн мониторинга.

На данный момент стационарные посты мониторинга располагаются в разных точках Челябинска, для того, чтобы охватить как можно большую территорию. При выборе места расположения поста, учитывалось количество жалоб от жителей города.

Посты мониторинга атмосферного воздуха, устанавливаемые в жилых зонах. Они определяют есть ли загрязнение и откуда оно пришло. Эти данные служат доказательной базой во время проверки. Ищем предприятия, которые могли бы стать источником загрязнения. — прокомментировал для сайта «Первый областной» начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков.

Также, Борису Дубровскому была представлена система онлайн мониторинга от общественников: пользуясь мобильным прибором для измерения всплесков концентрации веществ, можно проследить, в какой части города сейчас произошел выброс. Поскольку прибор маленький и изготовлен из дешевых материалов, их можно использовать в больших количествах, чтобы охватить большую территорию.

Сейчас мы работаем над межведомственной общей системой, которая могла бы собирать данные со всех постов мониторинга, в том числе и с передвижных лабораторий. Важно, чтобы доступ к данным, которые она собирает, на постоянной основе должны иметь те, кто может воздействовать на качество атмосферного воздуха. Мы будем стремиться к тому, чтобы создать эту систему. Разработка общественников с мобильными приборами — тоже очень интересная. Такие проекты мы будем поддерживать и инвестировать. — подчеркнул глава региона Борис Дубровский.

Также отметим, что в Челябинской области ведется серьезная работа по улучшению качества атмосферного воздуха. К 2020 году должна быть рекультивирована городская свалка, а также перевести автопарк городского транспорта на автомобили, использующие в качестве топлива сжиженный газ.

Напомним, что в Челябинской области реализуется ряд масштабных экологических проектов. Один из них — закон о квотировании выбросов. Южный Урал должен стать пилотным регионом в реализации этого законопроекта.

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Комментарии

Киса
19:36, 11.03.2019
Посты это круто, скоро введут квоту, и я надеюсь, что все е они будут показывать более положительные результаты.

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