Алексей Текслер предложил создать единый чат для предпринимателей Челябинской области

Губернатор встретился с бизнес-омбудсменом региона.

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Коронавирус показал, что правительство Челябинской области готово двигаться в сторону бизнеса. Такое заявление сделал глава региона Алексей Текслер во время встречи с уполномоченным по правам предпринимателей Александром Гончаровым. На ней губернатор и омбудсмен обсудили поддержку бизнеса.



Отмечается, что сейчас южноуральский бизнес возвращается к работе. Это происходит постепенно по мере снятия ограничений. На данный момент коэффициент «открытия экономики» в области — 1,7 при среднем значении по стране 2,2. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2019 регион занял 25 место. Это связано с рядом причин, среди которых: проблемы с лицензированием отдельных видов деятельности, неудовлетворенность качеством услуг при получении разрешений на строительство со стороны бизнеса и показатели административного давления на бизнес.

«Предприниматели не делят органы контроля на федеральные, региональные или муниципальные. Для них любая проверка — проблема. Наша общая задача — чтобы эти проверки не создавали избыточного давления на бизнес. Я готов принимать необходимые решения, взаимодействовать и с нашими федеральными структурами»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Отдельно губернатор подчеркнул необходимость организации прямого диалога между бизнесом и властью. Одним из инструментов для того общения Алексей Текслер посчитал возможность создания единой электронной площадки или чата, который бы знакомил предпринимателей с нововведениями со стороны правительства, информировал их о новых мерах поддержки.

«К примеру, по излишнему административному давлению, по конкретным примерам, когда у них возникают сложности и проблемы. Если бы вы администрировали такой чат, это вам позволило и какие-то системные идеи находить, а главное — узнавать те конкретные проблемы, которые возникают у людей и где надо подключиться. Если бы мы с вами организовали такое взаимодействие, то в постоянном режиме решали бы те или иные проблемы, которые возникают у предпринимателей»,— предположил глава региона.

Отметим, что во время коронакризиса в регионе совместно с федеральным центром были принятые меры поддержки занятости, сохранение рабочих мест в СМП. Особенно это коснулось отраслей, пострадавших от ковида. Александр Гончаров поблагодарил Алексея Текслера за реализованные меры государственной поддержки бизнеса.

«За каждым ИП стоит семья, люди, коллектив. Господдержка, которая оказывалась в особый период, начиная с марта текущего года, существенно повлияла на стабилизацию в сфере малого и среднего бизнеса. Я постоянно общаюсь с предпринимателями, и они говорят о том, что поддержка была оказана своевременно»,— отметил уполномоченный.

В свою очередь Алексей Текслер заявил, что важнейшей совместной задачей для него и омбудсмена является снятие лишних административных барьеров. Губернатор заявил, что готов взаимодействовать и в федеральными структурами, такими как ФНС и Роспотребнадзор.