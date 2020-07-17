«Разворот Текслера»: губернатор осмотрел погибающие от засухи посевы в Агаповском районе

В понедельник будет проведено совещание с главами по этому вопросу.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер по пути в Магнитогорск, где он проведет рабочие встречи, остановился на одном из полей в Агаповском районе. На территории муниципалитета объявлен режим ЧС из-за аномальной жары, которая вызвала засуху.

«Ячмень к этому времени должен быть 50-60 см, а сейчас он около 30 см. Неодновременное созревание, из-за недостатка влаги. Часть растений ждут влаги, чтобы начать развиваться, но некоторые уже начали созревать. Придется делать раздельную уборку, потому что все, что выколосилось, дальше не будет расти. Комбайн не сможет нормально взять, будут потери и осыпания. Напрямую очень медленно убирать, 5-6 километров в час», — рассказывают губернатору как обстоят дела специалисты.

Алексей Текслер поинтересовался, может ли выправиться ситуация, если на следующей неделе пойдет дождь. Однако специалисты отметили, что это лишь поможет не усугубить сложившееся положение. Глава региона остался крайне обеспокоен сложившейся ситуацией, поскольку качество и размер урожая будет напрямую влиять на подготовку кормов на фермерских хозяйствах.

«В понедельник мы проведем совещание с главами районов, чтобы обсудить эту ситуацию», — подчеркнул губернатор.

Напомним, что сегодня Алексей Текслер работает в Магнитогорске. В планах: посещение ММК, социальных объектов, а также торжественной церемонии по закладке камня в основание стелы «Город трудовой доблести».