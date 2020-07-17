В Магнитогорске заложат первый камень в основании стелы «Город трудовой доблести»

Губернатор Алексей Текслер примет участие в торжественной церемонии.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправился сегодня, 17 июля 2020 года, в Магнитогорск, где примет участие в торжественной церемонии закладки первого камня в основание стелы «Город трудовой доблести».

Помимо этого глава региона посетит Магнитогорский металлургический комбинат, где будет запущено оборудование после масштабной реставрации, проведенной в рамках четырехстороннего экологического соглашения.

«Алексей Текслер посетит ряд социальных объектов. Новую школу, которая станет самой большой и современной в городе. Драматический театр, реконструкция которого завершается этим летом. Отдельное внимание уделит объектам дорожного строительства», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Также глава Магнитогорска Сергей Бердников зачитает доклад губернатору о социально-экономической обстановке на территории города.