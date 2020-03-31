Челябинские таксисты стали доставлять еду в карантин

Водители рассказали, что заказывают клиенты на дом.

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Челябинцы в условиях карантина все чаще выбирают доставку продуктов онлайн. Товары можно приобрести через некоторые сервисы такси. В тренде — алкоголь и мясо для шашлыка. Таксисты рассказали, как происходит процесс доставки.

Таксисты отмечают, что заказов стало меньше. Если обычно в день у них по 10-15 поездок, то сейчас их количество значительно сократилось. Теперь они чаще моют свои авто, а клиентов стараются не пускать на переднее сиденье.

«Скучнее стало. От заказа до заказа проходит время. Просто на месте стоишь», — рассказывает таксист Александр Трапезников.

Многие переходят на доставку. За отдельную плату привозят то, что потребует клиент. Человек делает заказ и пишет в комментариях список продуктов. Стоит это недешево — придется заплатить за время, пока водитель едет до магазина, совершает покупку и едет к клиенту.

Молодая мама вместе с мужем и малышом сидят на самоизоляции. Но в магазин ходить опасаются.

«Мы живем на самоизоляции. Сидим дома, никуда не выходим — ни в магазин, ни погулять. Это во-первых наше здоровье, семьи и окружающих», — говорит челябинка Валентина Зяблова.

У сервиса доставки такси пока спрос небольшой. Продукты заказывают единицы. В первоочередном списке у горожан товары первой необходимости, но не каждый день, а на вечеринку. Спрос на алкоголь бьет рекорды.