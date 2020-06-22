Алексей Текслер прервал совещание с заместителями для минуты молчания

В правительстве почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

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Сегодня, 22 июня, вся Россия присоединилась к акции, посвященной Дню памяти и скорби. Ведь именно в этот день, 79 лет назад — в 1941 году — началась Великая Отечественная война.

Губернатор Челябинской области с самого утра возложил цветы к «Вечному огню» в память о павших в годы этой ужасной войны. Но также, во время совещания со своими заместителями, он попросил всех присутствующих почтить память Героев минутой молчания.

«Прошу всех встать. Почтим память всех погибших, всех жертв войны», — обратился к подчиненным Алексей Текслер.

Отметим, что к Всероссийской минуте молчания присоединились все муниципальные образования Челябинской области.

Добавим, что согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, минута молчания в День памяти и скорби будет проводится ежегодно одновременно во всех регионах страны в 12:15 по московскому времени. Именно в это время в эфир вышло обращение к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз.