«День, когда началась война»: Алексей Текслер возложил цветы к «Вечному огню»

Губернатор почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны.

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22 июня 1941 года, ровно 79 лет назад, Германия вероломно напала на Советский Союз и началась Великая Отечественная война. И каждый год люди традиционно приходят с цветами к памятникам и мемориалам, чтобы почтить память всех погибших в годы самой кровопролитной войны.

Глава Челябинской области Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь» на Аллее Славы в память обо всех, кто отдал жизнь за мирное небо над нашими головами.

Почтив падших минутой молчания, губернатор решил посетить выставку «История создания и боевой путь 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса 1943-1945», расположенную недалеко от «Вечного огня» — на главной пешеходной улице Челябинска.

Данную экспозицию подготовили специалисты Объединенного государственного архива Челябинской области. Они отмечают, что место для выставки выбрано не случайно, ведь некоторые важнейшие события происходили именно на Кировке.

«Это очень важно, что экспозиция привязана к этому месту. Очень хорошие фотографии, подача хорошая. Есть эмоции», — поделился Алексей Текслер.

Выставка будет доступна на Кировке еще некоторое время. Ее можно оценить даже ночью, ведь у каждого стенда есть подсветка, что позволяет рассмотреть все до мельчайших деталей.