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/ Проект высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом обсудили эксперты

Проект высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом обсудили эксперты

ВСМ появится к 2025 году.
сегодня в 19:33
  |  Общество

Эксперты общественной палаты Челябинской области дистанционно пообщались с представителями московского центра экономики и инфраструктуры. В режиме онлайн прошел детальный анализ ВСМ «Челябинск — Екатеринбург». Специалисты заявили, что объект будет приносить прибыль и ускорит развитие малого и среднего бизнеса. Кроме того, предполагается, что до 80 процентов всех стройматериалов смогут поставлять южноуральские компании. Ради этого им придется освоить новые технологии.

Проект знаковый для Челябинской области. И единственное требование от предпринимательского сообщества — чтобы товары и услуги объединения региональных предпринимателей были максимально использованы при реализации этого проекта. — сообщил первый вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Игорь Аристов.

Напомним, проложить магистраль между Челябинском и Екатеринбургом планируют до 2025 года. Время в пути составит 1 час 10 минут.

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