/ 100-метровые рельсы производства ЧМК лягут в основу Уральской ВСМ

Комбинат применяет инновационную технологию закалки рельсов в полимере.

Челябинский металлургический комбинат готовится поставить на поток производство рельсов для высокоскоростной магистрали на Южном Урале. Сейчас пробная партия 100-метровых балок проходит сертификацию, которая завершится к сентябрю 2018 года. После чего предприятие приступит к поставкам.

Участие в проекте по строительству железнодорожной магистрали Челябинск-Екатеринбург позволит предприятию нарастить выпуск высокомаржинальной продукции, дополнительно загрузив производственные мощности рельсобалочного стана. Поставка рельсов для магистрали Челябинск-Екатеринбург с ЧМК, учитывая его географическое положение, позволит РЖД и подрядчикам минимизировать издержки на логистику данной продукции к месту строительства. — рассказали в пресс-службе ЧМК.

Отметим, что для производства используется современный рельсобалочном стане с применением уникальной для России инновационной технологии закалки рельсов в полимере.