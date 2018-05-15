/ Эксперты выделили преимущества строительства ВСМ на Южном Урале

Жители двух столиц станут динамичнее.

Уральская ВСМ позволит Челябинску сделать шаг вперед в преддверии саммита ШОС. По мнению экспертов, амбициозный проект задает верный вектор развитию тех регионов, через которые будет построен маршрут. Об этом сайту «Первый областной» рассказал проректор ЮУрГУ, председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом — пример того, как проект, который вызывал множество скептических комментариев в возможности его воплощения, становится в конце концов реальностью. Могу сравнить его с другими подобными историями, например, с проведением саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, созданием сводного тома предельно допустимых выбросов промышленных предприятий — все эти идеи, высказанные губернатором Борисом Александровичем Дубровским, поначалу кажутся многим чересчур смелыми, но в итоге обретают форму президентских указов, законопроектов Госдумы, новых направлений стратегии социально-экономического развитии страны. — подчеркнул председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

Скоростное сообщение положительно скажется на развитии двух уральских столиц — Челябинска и Екатеринбурга.

Магистраль Челябинск-Екатеринбург изменяет взаимоотношения между городами. Не используя автомобильный транспорт можно будет приезжать на мероприятия и встречи, люди смогут учиться, более динамично передвигаясь между городами. Если этот участок в перспективе становится участком глобальной сети «Европа-Азия», то, кончено, через Челябинск пойдут существенные потоки грузов и пассажиров. Это даст серьезный приток инвестиций в регионе и улучшит транспортную составляющую. — рассказал радио «Business FM Челябинск» эксперт Александр Гавриленко.

Плюсы для жителей Челябинской и Свердловской областей в строительстве ВСМ подчеркивает и следующий эксперт.

Хорошо, когда человек понимает, что он мобилен, когда имеет возможность съездить из Челябинска в Екатеринбург или наоборот. Это полезно и бизнесу, и людям. Сейчас главная задача России — наладить связь между своими мегаполисами. Проблема именно в том, что нам нужно создать свою мобильность и подумать о собственных гражданах. — считает генеральный директор исследовательского агентства InfraNews Алексей Безбородов.

Напомним, ранее глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали. Объект, который построят в регионе, включен в транспортную стратегию страны. Запуск ВСМ намечен на 2024 год.