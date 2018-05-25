/ Участвовать в строительстве ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» предложили Китаю

Совместную работу губернатор готов назвать громким, ярким проектом.

Строить ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» предложили китайским партнерам. Соответствующие переговоры прошли в рамках международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Китай уже проявлял интерес к проекту: возможность участия в строительстве ВСМ обсуждалась в Сочи, поэтому переговоры решили возобновить.

Мы предлагаем нашим китайским партнерам рассмотреть нашу инициативу по строительству высокоскоростной магистрали Челябинск-Екатеринбург, у них такие компетенции есть. Это было бы громким, ярким проектом, о котором можно было бы говорить, достойным называться совместным… Мы над этим работаем. — обратился к возможным партнерам губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Добавим, что привлечь к строительству хотят и южноуральские предприятия. Эту инициативу губернатор озвучил во время своей пресс-конференции в Карабаше.

У нас есть все, чтобы на 80% эти компетенции закрыть. Тот, кто сегодня сформирует компетенции, сформирует себе рынок на 50 лет. С нашими расстояниями других решений нет. Россия будет строить ВСМ. Дорога дает толчок развитию экономики, но и сама стройка у нас дает важный толчок этому, ведь формируется заказ. — сказал Борис Дубровский.

Напомним, 12 мая премьер-министр России подписал указ, по которому ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» включили в транспортную стратегию страны. Дорога свяжет между собой две уральские столицы.