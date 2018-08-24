/ Высокоскоростная магистраль «Челябинск-Екатеринбург» увеличит федеральный ВВП на несколько триллионов

Рост будет заметен уже на этапе строительства.

Запуск высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург» обеспечит рост ВВП. По подсчетам экспертов, ежегодно валовой продукт будет увеличиваться на 2,2 триллиона рублей. Региональный продукт тоже подрастет. Положительную динамику будут наблюдать уже на этапе строительства: рост доходов пойдет за счет увеличения числа налогоплательщиков — компаний, участвующих в появлении ВСМ.

Дорога начнет обеспечивать прирост ВВП, как только начнется ее строительство, и продолжит все время, пока будет эксплуатироваться по концессии, то есть в 2021—2034 годах. Дорога стимулирует рост производства строительных материалов и девелоперских услуг, это увеличивает поступление налогов и социальных отчислений. Максимальный эффект дает как раз строительство ВСМ — оно нуждается в высокотехнологических производствах и создает самые длинные цепочки образования добавленной стоимости. — рассказывает издание «Ведомости».

Напомним, проложить магистраль между Челябинском и Екатеринбургом планируют до 2025 года. Время в пути составит 1 час 10 минут. Участвовать в строительстве собираются уральские и федеральные компании, например, ММК, Челябинский трубопрокатный завод, Русская медная компания, РВМ-капитал.