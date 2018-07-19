/ Немецкие компании изучают документы перед инвестированием ВСМ «Челябинск-Екатеринбург»

Губернатор Борис Дубровский продолжает активное сотрудничество с главой Siemens в России.

Консорциум «Немецкая инициатива» всерьез заинтересовалась проектом ВСМ, которая соединит Челябинск и Екатеринбург. Первое знакомство произошло на выставке Иннопром, где прошли переговоры между губернатором Челябинской области Борисом Дубровским и главой Siemens в России Дитрихом Меллером. Затем «Компании немецкой инициативы по ВСМ в России» получили документы, которые должны помочь им составить полное представление о проекте уральской магистрали.

Компания «Немецкая инициатива» получила документы, сейчас мы их анализируем и всерьез рассматриваем участие в строительстве магистрали. Мы предлагаем обеспечить заемное финансирование проекта. Доля немецких банков будет зависеть от интересов российских финансирующих организаций. Второе направление будет связано с привлечением денежных средств капитал-концессионера. Этим мы хотим закрепить серьезность наших намерений. Мы хотим выступить технологическим партнером проекта, используя немецкий опыт и компетенции. Процесс уже начался, поэтому нам потребуется еще несколько недель. Идут конкретные переговоры и обмен вопросами и ответами с представителями хозяйственного партнерства. Основные вопросы нам в течение нескольких месяцев удастся закрыть. — пояснил радио «Business FM Челябинск» руководитель проекте Немецкой инициативы по строительству ВСМ в России Евгений Макаров.

Все эти варианты обсуждались 18 июля на встрече вице-губернатора Руслана Гаттарова, генерального директора ХП «УСМ» Сергея Бревнова и руководителя рабочей группы «Немецкая инициатива по развитию ВСМ в России» Рольфа Эпштайна. Сегодня представителей из Германии называют одними из самых сильных партнеров.

Считаю, что это логичная детализация тех предварительных договоренностей, которые были достигнуты на переговорах главы Siemens в России Дитриха Меллера с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским на прошлой неделе. Мы приветствуем конкретизацию роли участия немецких компаний в проекте и переходим к плотной совместной работа по технологическим, организационным и финансовым аспектам. — сообщил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Напомним, что свои предложения озвучивали также представители Китая и Италии. У каждого партнера есть свои преимущества, которые помогут сделать ВСМ наиболее функциональной и эффективной. Как говорят представители уральской команды, важны все инвестиции и все партнеры.

Проложить магистраль между Челябинском и Екатеринбургом планируют до 2025 года. Время в пути составит 1 час 10 минут.