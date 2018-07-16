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/ Больше 20 компаний заинтересовано в участии в реализации проекта Уральской ВСМ

Больше 20 компаний заинтересовано в участии в реализации проекта Уральской ВСМ

Среди потенциальных инвесторов — отечественные и зарубежные предприятия.
сегодня в 18:08
  |  Общество

Промежуточные итоги переговоров по строительству Уральской высокоскоростной магистрали после ИННОПРОМА подвели в правительстве Челябинской области. Интерес к реализации проекта существенно возрос. В переговорах участвовали 20 компаний. Среди них — ЕВРАЗ, ММК, РМК, ЧТПЗ, Мечел, УГМК, группа «Синара».

Мы видим, что после включения проекта в ключевые документы стратегического планирования Российской Федерации и начала переговоров с Минтрансом России об условиях концессионного соглашения, интерес инвесторов и финансирующих организаций к проекту значительно увеличился. И азиатские, и европейские партнеры видят свою роль в проекте, формулируют предложения и условия. Наша задача — правильно это структурировать, чтобы при любом из принятых в будущем вариантов обеспечить высокую локализацию производства материалов и оборудования для УВСМ на Урале. — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Вице-губернатор отметил поддержку со стороны представителей уральского бизнеса.

Могу сказать, что переговоры прошли очень продуктивно: с некоторыми мы достигли большого прогресса, с другими лишь сверили часы, но раскрывать детали пока не будем. — поделился Генеральный директор ХП «УСМ» Сергей Бревнов.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял участие в международной выставке ИННОПРОМ, где провел переговоры по реализации проекта. Перспективное транспортное направление вызвало повышенные интерес у представителей крупного бизнеса. По мнению главы региона, на территории Челябинской и Свердловской областей сконцентрированы предприятия, которые способны реализовать до 70% компетенций, необходимых для строительства дороги.

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