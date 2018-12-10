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/ ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» повысит валовый региональный продукт на триллионы рублей

ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» повысит валовый региональный продукт на триллионы рублей

Регионы намерены подключиться к финансированию на эксплуатационной стадии.
сегодня в 20:32
  |  Общество

Высокоскоростная магистраль между Челябинском и Екатеринбургом находится в стадии проектирования. Финансировать эту процедуру, возможно, будет Евразийский банк развития. Соглашение о сотрудничестве уже подписано, но переговоры продолжаются.

Всего в появление ВСМ намерены вложить 350 миллиардов рублей. Челябинская и Свердловская область подключатся уже на эксплуатационной стадии. Такого эксплуатационного эффекта ждут власти от строительства ВСМ. Эти расходы будут покрыты, ведь валовый региональный продукт вырастет — примерно на триллион рублей и больше. Участие в строительстве примет также бизнес, ведь уральские предприятия могут покрыть почти все потребности — 80%.

Местные предприятия могут обеспечить поставки щебня, бетона и железобетона, металла и металлоизделий. К примеру, Челябинский металлургический комбинат может произвести рельсы необходимого качества, Русская медная компания — контактный провод, а «Уральские локомотивы» — заняться производством подвижного состава. — цитирует деловой журнал «Эксперт. Урал» губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

В беседе с журналистом глава региона снова напомнил, что ВСМ, в первую очередь, — путь к появлению крупной уральской агломерации. Жители Челябинска и Екатеринбурга будут перемещаться между мегаполисами за час. Это равняется проезду на маршрутке или городском транспорте с ЧМЗ до АМЗ.

Не только областные центры получат новый импульс развития. Коммерческой и жилой недвижимостью намерены застроить простанство между будущей станцией «Снежинск» и ЗАТО Снежинск. Он может стать не отдельным районом, а целым городом и центром притяжения жителей Снежинска, Каслей и Озерска.

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