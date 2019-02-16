/ Немецкий бренд инвестирует деньги в строительство ВСМ

Общий объем инвестиций в проект составит более 300 миллиардов рублей.

Siemens Mobility, подразделение немецкого концерна Siemens AG по производству железнодорожной техники и составов, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Уральская скоростная магистраль» подписали договор об участии в проекте встроительства Высокосросотной магистрали Челябинск — Екатеринбург. О заключении соглашения объявили в РФПИ.

Договор был подписан на конференции по безопасности в Мюнхене. Общий объем инвестиций составит более 300 миллиардов рублей. Как отметил генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом имеет стратегическое значение не только для Уральского федерального округа, но и для всей России. В свою очередь генеральный директор «Уральской скоростной магистрали» Сергей Бревнов отметил, что формирование консорциума партнеров является одним из ключевых приоритетов при подготовке проекта создания ВСМ.

Партнёрство с суверенным инвестиционным фондом Российской Федерации и одним из мировых технологических лидеров — это значительное укрепление статуса и возможностей проекта. С учётом одобрительной резолюции Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева на обращение губернаторов Челябинской и Свердловской областей Бориса Александровича Дубровского и Евгения Владимировича Куйвашева, мы ожидаем включения проекта в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, а также завершения переговоров об условиях концессии, подписания концессионного соглашения и запуска проектирования. — сказал Сергей Бревнов.

Отметим, что кроме строительства самой магистрали проект ВСМ предполагает постройку и соответствующей инфраструктуры. В планах — создание четырех вокзалов, в аэропортах Баландино и Кольцово, а также в Снежинске и Сысерти. Помимо этого будут построены 10 промежуточных станций и вокзальных комплексов, 4 тяговых подстанции, депо для высокоскоростного подвижного состава и строительство здания управления высокоскоростной магистралью.

Строительство железнодорожной линии начнется в 2021 году, ввод ВСМ в эксплуатацию намечен на 2025 год.