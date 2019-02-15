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/ ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» включили в Стратегию пространственного развития

ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» включили в Стратегию пространственного развития

До 2025 года магистраль будет построена.
сегодня в 12:36
  |  Общество

Россия заинтересована в развитии агломерации Челябинск-Екатеринбург. Так считает вице-губернатор Руслан Гаттаров, потому что накануне стало известно, что Уральская ВСМ включена в Стратегию пространственного развития РФ до 2025 года. Согласно этому документу, инфраструктурные ограничения ликвидируют, а саму высокоскоростную магистраль построят.

Это событие — результат комплексной работы всей команды проекта во главе с двумя губернаторами Челябинской и Свердловской областей. Это ещё один шаг, который приближает нас к строительству магистрали. — сказал вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Отметим, что в Программе организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в Российской Федерации указаны только ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» и «Москва-Казань», хотя проектов магистралей в России намного больше.

Кроме того, проект Уральской ВСМ включили в Транспортную стратегию России до 2030 года и Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта.

Напомним, что Челябинская область включилась в проект высокоскоростного пути «Москва — Пекин» с проектом ВСМ «Челябинск — Екатеринбург» по инициативе губернатора Бориса Дубровского. Длина магистрали составит почти 220 километров. На ней построят четыре промежуточные станции: аэропорт Челябинск, Снежинск, Сысерть и аэропорт Кольцово. Поезда будут ходить со скоростью 250 километров в час. И время в пути между двумя мегаполисами составит всего 1 час 10 минут. Это даст толчок развитию бизнеса двух городов. Участвовать в строительстве собираются уральские и федеральные компании, например, ММК, Челябинский трубопрокатный завод, Русская медная компания, РВМ-капитал.

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