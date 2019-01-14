/ Газпромбанк стал партнером строительства ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом

«Заключение соглашения о сотрудничестве между Уральской скоростной магистралью и Газпромбанком - это серьезный шаг для проекта», - подчеркнул Борис Дубровский.

Газпромбанк и «Уральская скоростная магистраль» подписали соглашение о сотрудничестве. Акционерное общество выступит в проекте высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург» в качестве финансирующей организации и финансового консультанта. Соглашение подписали директор «УСМ» Сергей Бревнов и вице-президент — начальник Департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Газпромбанка Павел Бруссер. Как отметил Сергей Бревнов, проект Уральской ВСМ уже находится на завершающей стадии.

Газпромбанк — один из ведущих организаторов финансирования концессий в России, и мы рассматриваем его как одного из ключевых участников проекта. Мы рассчитываем на плодотворное и долгосрочное сотрудничество с Газпромбанком, которое позволит привлечь внебюджетные инвестиции в проект и запустить концессию. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор «Уральской скоростной магистрали» Сергей Бревнов.

О важности финансирования высокоскоростной магистрали высказался и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Строительство Уральской ВСМ требует большого объема финансирования, и вопрос привлечения кредитных организаций является одним из ключевых для реализации проекта. Заключение соглашения о сотрудничестве между Уральской скоростной магистралью и Газпромбанком — это серьезный шаг для проекта, особенно учитывая большой опыт Газпромбанка в финансировании крупных инфраструктурных проектов. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Павел Бруссер в свою очередь заявил, что одним из главных условий развития регионов в России является создание транспортной инфраструктуры. По словам функционера Газпромбанк с радостью примет участие в строительстве такого важного проекта.

Уверен, опыт и продуктивная работа всех участников позволят уже в обозримом будущем обеспечить жителей Уральского федерального округа современным высокоскоростным транспортным сообщением между крупнейшими городами. — заявил Павел Бруссер.

Строительство Уральской высокоскоростной магистрали позволит создать единую агломерацию двух крупных городов — Челябинска и Екатеринбурга. Поезда ВСМ смогут разгоняться до 300 километров в час, преодолевая расстояние между городами всего за 1 час и 10 минут. Проект включен в Транспортную стратегию России до 2030 года.

Магистраль общей протяженностью около 218 километров позволит создать единую агломерацию двух крупных промышленных городов — Челябинска и Екатеринбурга. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между центрами Челябинской и Свердловской областей всего за 1 час 10 минут. Сегодня добраться из одного города в другой на машине занимает порядка 3 часов, на автобусе около 4, а поезда идут 5−7 часов.