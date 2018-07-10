/ Немецкий консорциум заинтересовался строительством ВСМ «Челябинск-Екатеринбург»

Второй южноуральский проект привлек внимание инвесторов на инновационной выставке.

В рамках выставки Иннопром внимание уделили еще одному проекту Челябинской области. Это совместная с Екатеринбургом высокоскоростная магистраль. По двухпутной железнодорожной линии составы будут двигаться со скоростью до 250 километров в час. Добраться из одной уральской столицы в другую можно будет за 70 минут. Это стало интересно консорциуму «Немецкая инициатива».

Нам этот проект интересен, мы пока находимся в начальной стадии, мы еще не поняли все рамочные условия. Это вопросы пассажиропотока, затрат и так далее, но принципиально для нас это интересный проект. — сообщил ТАСС президент Siemens в России Дитрих Меллер.

Напомним, участием в строительстве ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» интересовались также корейские партнеры. Однако сегодня главная цель — привлечь местные компании. Например, до 80% стройматериалов может поставлять Южный Урал. Для этого им нужно освоить новые технологии.

ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» планируют построить до 2025 года.

Добавим, что в рамках выставки Иннопром глава Челябинской области подписал соглашение о сотрудничестве с президентом Республики Татарстан. Кроме того, состоялось подписание четырехстороннего соглашения о строительстве завода огнеупорных материалов. Предприятие хотят разместить на площадке индустриального парка ММК.