/ ЮУ КЖСИ претендует на 2 миллиарда госгарантий для строительства доступного жилья

153 тысячи квадратных метров введут для южноуральцев.

Правительство Челябинской области определило организацию, которая станет исполнителем инвестпроекта по строительству доступного жилья. Ей стала «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки». Государство предоставит гарантии в размере 2,15 миллиардов рублей.

Инвестиционный проект ЮУ КЖСИ является социально значимым для региона. В майском Указе Президента России Владимира Путина условиям доступности жилья в стране уделено особое внимание. Реализация проекта позволит обеспечить жильем граждан, переселяемых из жилищного фонда признанного непригодным для проживания, приемных семей и детей-сирот, улучшить жилищные условия для тех, кто имеет право на получение социальных выплат на приобретение жилья. — отметил вице-губернатор Руслан Гаттаров.

ЮУ КЖСИ должна построить несколько многоквартирных домов общей площадью 153 тысячи квадратных метров. Совокупно инвестиции составят 5,6 миллиарда рублей.

Доступное жилье по программе предназначено для переселенцев из ветхоаварийного жилья, приемных семей и детей-сирот, южноуральцев, имеющих право на получение социальных выплат на приобретение жилья.