/ Документ о строительстве ВСМ Челябинск-Екатеринбург подписал глава правительства

Магистраль протянется на 220 километров.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал документ о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали. Она свяжет между собой Челябинск и Екатеринбург. Предполагается, что добраться из одного мегаполиса в другой можно за час десять минут.

Официальный документ уже опубликован на сайте правительства. Распоряжение подписано в субботу, 12 мая. Уточняется, что объект, который построят на Южном Урале, вошел в транспортную стратегию страны.

Подписанным распоряжением в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года включён крупный инвестиционный проект по созданию Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург протяжённостью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут. — сказано в документе.

Магистраль включат в общероссийскую сеть высокоскоростного и скоростного транспорта. УВСМ также станет частью международного высокоскоростного грузо-пассажирского коридора «Евразия».