Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
61.98 +0.05 72.51 +0.07
Челябинск
сейчас
 
+28 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 36 долгостроев нашла генпрокуратура РФ на Южном Урале

36 долгостроев нашла генпрокуратура РФ на Южном Урале

Количество проблемных домов снижается.
сегодня в 12:39
  |  Общество

На территории Челябинской области незавершенными остаются 36 многоквартирных домов. Об этом заявил накануне генеральный прокурор России. Юрий Чайка отметил тенденцию к снижению количества долгостроев в регионах, однако их число все еще остается внушительным. В Челябинской области таких домов 36.

В результате принимаемых мер количество долгостроев, а также число граждан, чьи жилищные права нарушены, снизилось. Однако практика прокурорского надзора свидетельствует о сохранении многочисленных проблем в этом вопросе. Количество домов, по которым сорваны сроки сдачи в нескольких федеральных округах, по-прежнему значительны. — передают РИА Новости слова генпрокурора Р Ф Юрия Чайки.

Главные проблемы задерживаемых домов, по мнению генпрокурора, находятся в правовом поле. Чаще всего дома возводятся без разрешений, с отступлением от градостроительных норм.

Напомним, ранее в правительстве Челябинской области подготовили «дорожную карту» по завершению возведения домов. Проблема долгостроев существует не только в Челябинске, но и соседних городах. Своих квартир ждут жители Миасса и Чебаркуля.

Борьбу с долгостроями начал губернатор Борис Дубровский. После его указаний процесс сдвинулся с мертвой точки. Главной целью главы региона сейчас является уход от покупки еще несуществующих квартир и от вложения денег в недостроенные дома.

Общество
200-летнюю кладку обнаружили во время строительства конгресс-холла к саммиту ШОС
01.06.2018
200-летнюю кладку обнаружили во время строительства конгресс-холла к саммиту ШОС
Общество
Участвовать в строительстве ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» предложили Китаю
25.05.2018
Участвовать в строительстве ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» предложили Китаю
Общество
Эксперты выделили преимущества строительства ВСМ на Южном Урале
15.05.2018
Эксперты выделили преимущества строительства ВСМ на Южном Урале
Общество
Документ о строительстве ВСМ Челябинск-Екатеринбург подписал глава правительства
14.05.2018
Документ о строительстве ВСМ Челябинск-Екатеринбург подписал глава правительства
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
сегодня в 17:18
Почтальон в Челябинске не доносила пенсии до адресатов
Общество
Челябинская пенсионерка отправилась к Владимиру Путину с подарками ручной работы
сегодня в 17:14
Челябинская пенсионерка отправилась к Владимиру Путину с подарками ручной работы
Политика
сегодня в 17:04
Главные проблемы Миасса и политический кризис обсудят на дебатах кандидаты в мэры
Общество
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
сегодня в 16:57
Челябинцы выбирают такси для поездок в торговые комплексы, вокзал и аэропорт
Общество
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
  
сегодня в 16:35
Владимиру Путину отправили обращения из Челябинской области
Общество
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
сегодня в 16:31
84 маленьких участника гонки покорили Тургояк
Общество
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
сегодня в 16:12
Работу 10 управляющих компаний Челябинска признали худшей
Общество
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
сегодня в 15:18
Родители южноуральских школьников возмущены «новшествами» с раздеванием на ЕГЭ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6