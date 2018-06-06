/ 36 долгостроев нашла генпрокуратура РФ на Южном Урале

Количество проблемных домов снижается.

На территории Челябинской области незавершенными остаются 36 многоквартирных домов. Об этом заявил накануне генеральный прокурор России. Юрий Чайка отметил тенденцию к снижению количества долгостроев в регионах, однако их число все еще остается внушительным. В Челябинской области таких домов 36.

В результате принимаемых мер количество долгостроев, а также число граждан, чьи жилищные права нарушены, снизилось. Однако практика прокурорского надзора свидетельствует о сохранении многочисленных проблем в этом вопросе. Количество домов, по которым сорваны сроки сдачи в нескольких федеральных округах, по-прежнему значительны. — передают РИА Новости слова генпрокурора Р Ф Юрия Чайки.

Главные проблемы задерживаемых домов, по мнению генпрокурора, находятся в правовом поле. Чаще всего дома возводятся без разрешений, с отступлением от градостроительных норм.

Напомним, ранее в правительстве Челябинской области подготовили «дорожную карту» по завершению возведения домов. Проблема долгостроев существует не только в Челябинске, но и соседних городах. Своих квартир ждут жители Миасса и Чебаркуля.

Борьбу с долгостроями начал губернатор Борис Дубровский. После его указаний процесс сдвинулся с мертвой точки. Главной целью главы региона сейчас является уход от покупки еще несуществующих квартир и от вложения денег в недостроенные дома.