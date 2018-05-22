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/ Смотрите на 1obl.tv трансляцию заседания правительства Челябинской области

Смотрите на 1obl.tv трансляцию заседания правительства Челябинской области

В повестку включили 57 вопросов.
сегодня в 19:50
  |  Общество

Утром в среду, 23 мая, губернатор Челябинской области Борис Дубровский проведет заседание правительства. Известно, что в повестку включили 57 вопросов. По пяти из них примут решения на основании подготовленных докладов. В частности, речь будет идти о положениях Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2018 год.

Документ разработан по поручению Бориса Дубровского и включает 117 мероприятий по основным направлениям — это меры по стимулированию экономического роста и социальная политика. Следующим на утверждение правительства области будет представлено постановление о выделении субсидий из областного бюджета региональному бизнес-инкубатору. Это структура, которая обеспечивает начинающих предпринимателей необходимыми сервисами, а именно помещениями, менторской поддержкой, юридическими услугами и т. д. В 2018 году в бизнес-инкубаторе планируется к размещению не менее 60 резидентов. — пояснили в пресс-службе губернатора.

Какие еще вопросы обсудят в правительстве? Смотрите на 1obl.tv. Трансляция начнется в 9:00 и будет доступна здесь, а также в группах сайта «Первый областной» в социальных сетях.

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