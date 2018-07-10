/ 70% полномочий при строительстве ВСМ намерены отдать уральским компаниям

Проект высокоскоростной магистрали вновь обсуждают на выставке Иннопром.

На выставке Иннопром-2018 вернулись к теме высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург». Правительства Челябинской и Свердловской областей организовали переговоры, посвященные строительству ВСМ, и привлекли к ним крупный бизнес. Ему хотят открыть большие перспективы, предоставив шанс участвовать в проекте на Урале и по всей России.

Мы боремся за то, чтобы реализовать проект ВСМ «Челябинск-Екатеринбург» в числе первых в стране. Агломерационные эффекты от его реализации понятны, мы в них уверены. Но есть и другая сторона вопроса. На территории Челябинской и Свердловской областей сконцентрированы промышленные предприятия, которые могут реализовать до 70% компетенций, необходимых для строительства дороги. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, днем ранее строительством ВСМ заинтересовались немецкие представители. Консорциум «Немецкая инициатива» сейчас изучает проект, рассматривая возможность выступить как инвестор.