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/ «Шелковый квартал» станет новым прогулочным местом для челябинцев

«Шелковый квартал» станет новым прогулочным местом для челябинцев

Площадка будет стилизована под несколько стран.
сегодня в 17:04
  |  Общество

В историческом центре Челябинска появится благоустроенная пешеходная зона, созданная по европейскому примеру. Проект получил название «Шелковый квартал». Он охватит улицы Пушкина, Карла Маркса, Свободы и Труда.

Эта территория будет адаптирована для пешеходов. Здесь челябинцы смогут отдохнуть и развлечься. Включиться в проект готовы прилежащие бизнесмены, чтобы появился общий для всех двор. Площадки будут стилизованы под разные страны. Сейчас удалось согласовать этот проект с большинством участников.

На сегодняшний день мы назвали этот проект «Шелковый квартал». Таким образом обращаясь к истории Шелкового пути. Этим проектом мы хотим объединить наш квартал со строящимся садом искусств на набережной и постараться соединить это с пешеходной зоной Аллеи Славы. Чтобы получился такой круг, по которому наши жители и гости города могли бы прогуливаться. — рассказал радио «Business FM Челябинск» автор проекта Дмитрий Седельников.

Также на этом участке воздвигнут новый офисный комплекс. 7-этажное здание, по проекту, охватывает сразу несколько ниш. Здесь разместятся торговые площади, офисные помещения и апартаменты.

Первую часть проекта — так называемый «покет-парк», уже разбили в городе. Здесь появились Wi-Fi, скамейки с зарядкой для телефона и «заборы» из мха. Слоган губернатора Бориса Дубровского — «Город для людей» — превращается в дела.

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