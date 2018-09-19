Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.75 -0.45 79.17 -0.19
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Под гжель расписали жилой дом в Магнитогорске

Под гжель расписали жилой дом в Магнитогорске

Уже не один год строения в городе металлургов становятся арт-объектами.
сегодня в 07:28
  |  Общество

Жилой дом в Магнитогорске превратился в арт-объект. Его фасад, выходящий на пешеходную часть улицы, раскрасили под гжель. Под окнами жителей города металлургов теперь распускаются синие цветы, стена пестрит синими листьями. Авторы идеи признаются, что перебрали много вариантов, прежде чем остановиться на традиционной русской росписи.

Были разные темы: геометрические фигуры, хохлома. Даже природу хотели изобразить, что-то связанное с водой, а в итоге выбрали гжель. — рассказали сайту «Первый областной» уличные художники.

Художники не в первый раз украшают дома. Они уже рисовали картину, рассказывающую о дружбе народов. Там изображены две девушки славянской и азиатской внешности в национальных костюмах. Их авторству принадлежит изображение читающего лиса. Все это — часть проекта «музей под открытым небом», который уже несколько лет успешно реализуется в Магнитогорске.

Общество
Челябинский художник нарисовал главного тренера сборной Станислава Черчесова
  
12.07.2018
Челябинский художник нарисовал главного тренера сборной Станислава Черчесова
Общество
Челябинский художник-конструктор спроектировал Уральскую ВСМ 45 лет назад
11.07.2018
Челябинский художник-конструктор спроектировал Уральскую ВСМ 45 лет назад
Культура
Челябинская фотохудожница открывает персональную выставку в Крыму
06.06.2018
Челябинская фотохудожница открывает персональную выставку в Крыму
Общество
Работы челябинской художницы напечатали в сборнике лучших иллюстраторов мира
05.03.2018
Работы челябинской художницы напечатали в сборнике лучших иллюстраторов мира
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Медиахолдинг ОТВ просит помочь Маше и Саше справиться с генетическими заболеваниями
сегодня в 10:41
Медиахолдинг ОТВ просит помочь Маше и Саше справиться с генетическими заболеваниями
Общество
сегодня в 10:23
Признание в любви своей жене оставил сотрудник алкомаркета на кассе
Общество
Третьей солисткой группы «ВИА Гра» стала жительница Урала
сегодня в 10:03
Третьей солисткой группы «ВИА Гра» стала жительница Урала
Хоккей
Смотрите на 1obl.ru прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Спартака»
сегодня в 09:47
Смотрите на 1obl.ru прямую трансляцию встречи «Трактора» и «Спартака»
Общество
Под гжель расписали жилой дом в Магнитогорске
сегодня в 07:28
Под гжель расписали жилой дом в Магнитогорске
Общество
Южноуральцы примут участие в «Стартап-марафоне» для IT-предпринимателей
вчера в 19:40
Южноуральцы примут участие в «Стартап-марафоне» для IT-предпринимателей
Общество
Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки отправлен в СИЗО
вчера в 19:16
Подозреваемый в убийстве 10-летней девочки отправлен в СИЗО
Общество
Кубок Стэнли не выдержал мирового турне. Трофей треснул
вчера в 19:00
Кубок Стэнли не выдержал мирового турне. Трофей треснул
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6