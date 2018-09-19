/ Под гжель расписали жилой дом в Магнитогорске

Уже не один год строения в городе металлургов становятся арт-объектами.

Жилой дом в Магнитогорске превратился в арт-объект. Его фасад, выходящий на пешеходную часть улицы, раскрасили под гжель. Под окнами жителей города металлургов теперь распускаются синие цветы, стена пестрит синими листьями. Авторы идеи признаются, что перебрали много вариантов, прежде чем остановиться на традиционной русской росписи.

Были разные темы: геометрические фигуры, хохлома. Даже природу хотели изобразить, что-то связанное с водой, а в итоге выбрали гжель. — рассказали сайту «Первый областной» уличные художники.

Художники не в первый раз украшают дома. Они уже рисовали картину, рассказывающую о дружбе народов. Там изображены две девушки славянской и азиатской внешности в национальных костюмах. Их авторству принадлежит изображение читающего лиса. Все это — часть проекта «музей под открытым небом», который уже несколько лет успешно реализуется в Магнитогорске.