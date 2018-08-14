/ 10 миллионов вложил ММК в строительство высокоскоростной магистрали

Комбинат стал полноправным участником хозпартнерства.

Еще одно южноуральское предприятие вошло в проект ВСМ «Челябинск-Екатеринбург». ММК стал участником хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль». Взнос от комбината составил 10 миллионов рублей. Факт, что число южноуральских предприятий в составе проекта растет, восприняли положительно.

Оцениваю это решение как чёткое выражение позиции крупного, якорного для Челябинской области бизнеса в отношении не менее крупного инфраструктурного проекта. Мы постепенно учимся мыслить глобальными категориями и оперировать масштабными временными отрезками. Тот факт, что сегодня уверенно расширяется пул участников проекта за счет крупнейших компаний региона, значительно приближает его реализацию в интересах жителей двух регионов — Челябинской и Свердловской областей, чьи экономики становятся все более взаимосвязанными. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сейчас в хозпартнерстве ВСМ, помимо ММК, числится Челябинский трубопрокатный завод, Русская медная компания, РВМ-капитал, Свердловская и Челябинская области. Стратегический партнер — ОАО «РЖД».

ММК традиционно принимает активное участие в проектах, направленных на улучшение социально-экономического климата в Уральском регионе. Реализация такого масштабного инфраструктурного проекта, как «Уральская скоростная магистраль», будет способствовать дальнейшему укреплению инвестиционного потенциала Челябинской и Свердловской областей. — прокомментировал решение генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Напомним, проложить магистраль между Челябинском и Екатеринбургом планируют до 2025 года. Время в пути составит 1 час 10 минут.