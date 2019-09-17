Вслед за главой Фершампенуаза под суд попал его пособник

Мужчина обвиняется в пособничестве в растрате бюджетных средств.

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Жителя Нагайбагского района обвинили в помощи главе села Фершампенуаз в краже бюджетных денег.

В 2017 году подсудимый с главой села Фершампенуаз заключили договоры по ремонту переезда и моста в селе Фершампенуаз и на выполнение работ по устройству колодца для скважин в поселке Знаменка. Сумма контракта превышала сумму в 250 тыс. рублей. При этом, оба понимали, что работы не выполнятся.

«Достоверно зная, что работы по указанным договорам выполнены не будут, подготовил акты выполненных работ, после чего с целью хищения денежных средств подписал совместно с главой и предоставил данные акты для оплаты, тем самым похитив денежные средства и причинив ущерб Фершампенуазскому сельскому поселению», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он будет обязан выплатить штраф в 7000 рублей. Селу также был возмещен ущерб в размере 256 811 рублей.

Глава села Фершампенуаз так же стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в незаконном присвоении бюджетных средств и преднамеренном банкротстве. По его указанию, обанкротили МУП «ЖКХ села Фершампенуаз» и подписаны соглашения о расторжении договоров на закрепление имущества на праве хозяйственного ведения. Из-за этого МУП потерял 10 млн. рублей.