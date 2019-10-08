Суд вынес приговор главе Фершампенуаза, которого обвиняли в растрате и других преступлениях

Егора Шукшина наказали за присвоение бюджетных средств и преднамеренное банкротство МУПа.

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В Нагайбакском районном суде состоялось слушание по делу экс-главы села Фершампенуаз. Ему вменялись растрата и преднамеренное банкротство.

Напомним, в 2015 — 2016 годах Егор Шукшин, действуя от имени учредителя МУП «ЖКХ с. Фершампенуаз», с руководителем учреждения провели процедуру банкротства. Сделано это было, чтобы избавиться от кредиторской задолженности. В итоге муниципальное предприятие после расторжения ряда имущественных договоров потеряло больше 10-ти миллионов рублей.

В 2017 году экс-глава заключил договоры на ремонт переезда и моста в селе Фершампенуаз и обустройство колодцев для скважин в поселке Знаменка, но ремонтировать объекты никто не собирался, и Шукшин об этом знал. В итоге «липовые» акты выполненных работ были подписаны, а выделенные на эти цели 250 тысяч рублей были присвоены главой.

«Прокуратурой Нагайбакского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении главы Фершампенуазского сельского поселения. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство)», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Суд вынес приговор: бывший сельский глава получил 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, он не сможет вернуться на государственную и муниципальную службу еще в течение 3-х лет.

Ущерб в сумме свыше 250 тысяч рублей, причиненный селу, был возмещен в полном объеме.