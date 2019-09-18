Мужчину, напавшего на приемную Дмитрия Медведева в Челябинске, задержали

Молодой человек облил вывеску на здании зеленкой.

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Мужчину, напавшего на приемную Дмитрия Медведева в Челябинске и офис партии «Единая Россия», задержали. Неизвестного разыскивали после того, как в правоохранительные органы обратились представители организаций, имущество которых было испорчено.

«Задержан сотрудниками уголовного розыска УМВД по Челябинску. Злоумышленником оказался местный житель 1982 года рождения, привлечен к ответственности по статье "Мелкое хулиганство"», — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ему грозит штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток. Наказание злоумышленнику будет назначено в ходе судебного заседания.

Напомним, что нападение произошло 13 сентября, в пятницу. Неизвестный мужчина пришел в приемную Дмитрия Медведева и офис «Единой России» и при помощи жидкости зеленого цвета испортил вывески, расположенные на зданиях. Молодой человек попал на запись камер видеонаблюдения одной из аптек во время покупки зеленки.