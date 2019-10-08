ВСК выплатила 385 млн рублей в связи со взрывом и пожаром на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Компания в полном объеме возместила финансовые потери.

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С АО «ВСК» завершило урегулирование убытка в связи со взрывом и пожаром на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин».

27 ноября 2018 года при проведении работ на палубе строящегося ледокола в непосредственной близости от цистерны, заправленной тяжелым топливом, произошло воспламенение горючих паров и взрыв. В результате взрыва произошел разлив топлива из цистерны и возник пожар. Повреждение получили корпус судна и смонтированное оборудование. Пострадали двое рабочих.

По результатам проведенных осмотров поврежденного судна и изучения документов, стоимость восстановления определена в размере 385 млн рублей. Событие признано страховым случаем. Страховое возмещение выплачено в полном объёме.

«Качественное урегулирование страховых событий — одна из главных задач страховщика. Благодаря страхованию наши кленты всегда могут рассчитывать на надежную защиту в случае непредвиденных обстоятельств. Полис ВСК позволяет получить компенсацию ущерба в сжатые сроки и возместить финансовые потери», — отметил председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.