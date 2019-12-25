50% ожогов тела получила пострадавшая от взрыва на заправке

ЧП произошло сегодня утром в Челябинске.

Послушать 00:00

Из-за неисправности колонки на АЗС в Челябинске сегодня, 25 декабря, в утреннее время прогремел взрыв. Пострадала женщина-оператор, которая находилась внутри заправки. Недавно стало известно, в каком состоянии находится пострадавшая в данный момент.

«Ее доставили в областной ожоговый центр. Предварительно 50% ожога. Она была в состоянии шока. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщила начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова.

Напомним, на АЗС по улице Профинтерна произошел хлопок газовоздушной смеси, после чего произошло возгорание. По предварительным данным причиной стала неисправность газовой колонки. Пострадала сотрудница заправки 1967 года рождения.