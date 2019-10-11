В киберзоне ВСК были впервые представлены лучшие игровые новинки

Посетители смогли сыграть в FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11.

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Страховой Дом ВСК принял активное участие в первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019» и представил на своем стенде самые новые видеоигры.

На выставке работала киберзона ВСК, где посетители увидели последние модели игровой техники и смогли сразиться на одной из четырех игровых стоек, а также сыграть в виртуальный, надев VR-шлем .

Среди новинок были представлены игры: FIFA 20, Gears of War 5, Borderlands 3 и Mortal Kombat 11 в наилучшем качестве на современных консолях Xbox One X, а также в Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions в комфортабельных гоночных креслах.

Также на площадке были проведены два розыгрыша призов: первый для посетителей, скачавших приложение «ВСК страхование», а второй — супер розыгрыш — для тех, кто купил один из страховых продуктов компании по промокоду PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный российским голкипером Игорем Акинфеевым.

В конкурсах были разыграны ценные призы, мячи, перчатки, футболки с автографом Акинфеева, планшеты и новейшая игровая приставка.

«ВСК — один из лидеров страхового рынка страны. Мы одни из первых, кто стал переводить страховые услуги в цифровой формат. Современный интернет-магазин, мобильное приложение, признанное лучшим в прошлом году, и другие цифровые решения — все это позволяет говорить о ВСК как о страховой IT-компании. Выбранная концепция стенда подчеркивает нашу приверженность передовым технологиям и стремление следовать максимальной цифровизации деятельности», — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.