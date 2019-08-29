Проанализировав имеющиеся
Для сокращения сроков получения финансового результата от внедрения проекта построения центральной системы принятия решений на основе ПО SAS было решено разбить проект на
«Безусловно, страховые компании сфокусированы на борьбе за долю рынка и маржинальность бизнеса. Однако на пути решения этих задач есть препятствия. Во-первых, это погрешность оценки рисков по заявкам на договоры, часто выполняемой на основе простых бизнес-правил. Во-вторых, это разрозненная, часто "зашитая" в виде кода во фронтах логика принятия решений на предстраховой проверке. Сложность изменения такой логики не позволяет компаниям быстро реагировать на действия конкурентов или оперативно запускать продажи страховых продуктов, адаптированных под потребности клиентов и партнеров. Чтобы ответить на оба вызова и увеличить маржинальность, крупнейшие российские страховщики приступили к созданию центральных систем принятия решений для предстраховых проверок. Мы рады, что компания ВСК одной из первых на рынке начала создание системы такого рода и выбрала для этого решение — SAS Real-Time Decision Manager. Без сомнения, остальным игрокам страхового рынка придется догонять пионеров инноваций», — комментирует Степан Ванин, руководитель направления бизнес-решений для страхового сектора SAS Россия/СНГ.
Наиболее сложные работы в рамках первой фазы внедрения заняли 4 месяца. Пилотный проект показал положительные результаты, необходимые для принятия решения о полномасштабном применении системы в крупнейших регионах присутствия ВСК в РФ.
«Реализованный проект, несомненно, важен для нас. Он позволяет оперативно менять стратегии андеррайтинга практически без участия блока IT и повышает конкурентоспособность и скорость реакции на изменение внешних условий. Это должно позитивно отразиться на рентабельности бизнеса компании. Эффекты усилятся после внедрения в RTDM андеррайтинговых стратегий по всем массовым видам страхования, а также подключения новых источников данных и рисковых моделей», — отмечает Василий Бусаров,
SAS
Компания SAS является крупнейшей в мире частной
Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее офисах по всему миру работают более 14 тысяч сотрудников. Выручка компании по итогам 2017 г. достигла 3,24 млрд долларов. Клиентами SAS являются более 83 тысяч организаций в 158 странах мира. Среди них — 96 компании из первой сотни лидеров, включенных в список «2017 FORTUNE Global 500®». По данным IDC на середину 2018 года, SAS занимает 30,8% мирового рынка углубленной аналитики.
В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области
С
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в