Страховой Дом ВСК выступил партнером по организации V Восточного экономического форума, который проводился
ВСК является официальным страховщиком фонда «Росконгресс», организатора V Восточного экономического форума, и обеспечивает надежной защитой сотрудников фонда, которые работают в разных часовых поясах и в разных странах мира — от Антлантики до Тихого океана.
Восточный экономический форум ежегодно становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.
В деловую программу форума входит ряд
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) фонд «Росконгресс» и Страховой Дом ВСК подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.