ВСК вручила приз лучшему вратарю-блогеру

На футбольном турнире также присутствовал вратарь клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

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Страховой Дом ВСК выступил партнером футбольного турнира среди блогеров в Москве. Соревнования стали частью масштабного празднования Дня города в «Лужниках». В турнире приняли участие блогеры, увлекающиеся футболом. Среди них были и профессиональные молодые футболисты, рассказывающие о своих спортивных достижениях в социальных сетях.

В турнире приняли участие 8 команд. Лучшей стала команда OG, во главе с известным киберспортсменом Антоном Кленовым . 2 место досталось дружине 2DROTS — самому крупному футбольному YouTube-каналу . «Бронзу» взяла команда GUT, которую возглавил известный блогер Герман «Эль классико».

Страховой Дом ВСК учредил специальную номинацию «Лучший вратарь турнира». По результатам состязаний приз от компании был вручен Андрею Белову, голкиперу команды 2DROTS.

«Страховой Дом ВСК уже 27 лет защищает здоровье и имущество своих клиентов. Мы точно знаем, что такое надежная защита, поэтому сегодня вручаем приз самому надежному стражу ворот на этом турнире. От Страхового Дома ВСК желаем ему новых выдающихся достижений!», — отметила во время церемонии награждения руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер.

Также участников турнира поприветствовал капитан сборной России на Чемпионате мира по футболу 2018 года Игорь Акинфеев.





Напомним, Страховой Дом ВСК и футболист Игорь Акинфеев реализуют благотворительный проект «Пенальти» в поддержку талантливых детей и начинающих молодых футболистов.

В рамках проекта каждый, кто приобретает полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, может получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны поддержав талантливых футболистов.

Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» нужно ввести специальный промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, будет направлена в благотворительный фонд «Страна футбола», учрежденный Игорем Акинфеевым.

«Фонд "Страна футбола" создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Для этого мы хотим построить эффективную систему отбора и обучения юных спортсменов, а также механизм подготовки детских тренеров. Я рад, что достигать этих целей мы будем вместе с одной из самых надежных страховых компаний страны — ВСК», — рассказал Игорь Акинфеев.

Подробная информация о проекте доступна на penalty.vsk.ru.