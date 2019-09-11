ВСК подписала соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока

Соглашение повысит доступность страховых продуктов для реализации инвестиционных проектов.

Послушать 00:00

На площадке Восточного экономического форума Страховой Дом ВСК и АО «Корпорация развития Дальнего Востока» подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного эффективного сотрудничества.

Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными инвесторами дальневосточных территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.

Целью соглашения является повышение доступности страховых продуктов для обеспечения реализации инвестиционных проектов резидентов Дальнего Востока.

«В этом году были приняты важные решения по реализации национальных проектов, которые должны дать новый импульс развитию регионов, диверсификации структуры ВВП. Мы всегда участвовали и будем оказывать поддержку приоритетным проектам, направленным на развитие экономики регионов. Сегодня мы подписали соглашение, цель которого — обеспечить синергию развития бизнеса и предпринимательства Дальнего Востока. ВСК работает на рынке более 27 лет и является одним из лидеров корпоративного сегмента страхования. В данном направлении мы будем продолжать укреплять наши позиции в приоритетных отраслях экономики и регионах», — рассказал старший вице-президент руководитель центра корпоративного страхования ВСК Олег Черноусов.

В рамках сотрудничества стороны договорились об обмене опытом и распространении лучших страховых практик, об организации и расширении партнерской сети, а также проведении совместных мероприятий для предпринимателей и оказании взаимной консультационной и экспертной поддержки.

«Мы нацелены на всестороннюю поддержку инвесторов, работающих в преференциальных режимах, в том числе на помощь в привлечении финансирования. Для этого на государственном уровне Минвостокразвития России с нашим участием разработало механизм субсидирования процентной ставки для резидентов ТОР и СПВ. Также рассчитываем на более плотное взаимодействие с банками, страховыми и юридическими компаниями — создаем пул надежных партнеров, которые будут работать с нашими инвесторами и резидентами на особых взаимовыгодных условиях»,

— сообщил глава АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев.