Страховой Дом ВСК совместно с компанией РусСюрвей, специализирующейся на оценке рисков и имеющей в этой области многолетний опыт, разработали рекомендации для бизнеса при возобновлении работы предприятий после режима самоизоляции.
Мероприятия, рекомендованные руководителям и ЛПР на предприятиях, возобновивших работу после снятия ограничений, направлены на предотвращение возможных убытков, которые могут произойти в ходе возобновления производственных процессов. А также на решение задач по снижению вероятности наступления возможных имущественных убытков и убытков от последующих перерывов производственной деятельности, например,
«Пандемия коронавируса вызвала принятие беспрецедентных мер по борьбе с ее распространением, полностью или частично была приостановлена деятельность многих промышленных, торговых и общественно-культурных предприятий, объектов оказания услуг населению. Однако постепенная отмена вышеуказанных ограничений и возобновление деятельности этих организаций может повлечь за собой повышение имущественных рисков. Как известно, наиболее опасным и ответственным этапом всех производственных процессов является пуск технологического оборудования после его остановки. Повышению степени риска также способствует снижение производственной и технологической дисциплины при возобновлении работы персонала по истечении достаточно длительного перерыва, восстановление технологических и логистических цепочек и связей», — отметил Алексей Штанько, вице-президент, руководитель центра технической оценки риска Страхового Дома ВСК.
Помимо распространения данных рекомендаций ВСК оказывает консультации клиентам по потенциальным угрозам и рекомендованным общим мероприятиям. При необходимости, силами экспертов РусСюрвей возможно проведение оценки рисков предприятия. В условиях, когда ограничительные меры