Страховой Дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховую защиту имущества на время отдыха

Полис покрывает ущерб от пожара, стихийного бедствия, аварии инженерных систем и многих других факторов.

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Страховой Дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховой полис «На время отдыха».

По полису предусмотрены программы страхования сроком от 1 месяца, что позволяет клиенту получить страховую защиту имущества на время кратковременного отъезда, например, в отпуск или за город.

Застраховать можно отделку помещения, оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, соседями), которые могут пострадать по вашей вине. В этом случае страховая компания компенсирует этим лицам ущерб на сумму до 1 млн руб.

К страховым случаям относятся распространенные риски, такие, как пожар, взрыв, стихийные бедствия, аварии инженерных систем (отопление, водоснабжение и т. п. ), проникновение воды из чужих помещений. Также страховая выплата осуществляется в результате ущерба из-за противоправных действий третьих лиц и падения предметов, например, деревьев.

Максимальная сумма покрытия — до 2 млн руб. При заключении договора на срок более года предоставляется возможность рассрочки платежа.