Страховой Дом ВСК и SBI Bank предлагают оформить страховой полис «На время отдыха».
По полису предусмотрены программы страхования сроком от 1 месяца, что позволяет клиенту получить страховую защиту имущества на время кратковременного отъезда, например, в отпуск или за город.
Застраховать можно отделку помещения, оборудование, домашнее имущество, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами (например, соседями), которые могут пострадать по вашей вине. В этом случае страховая компания компенсирует этим лицам ущерб на сумму до 1 млн руб.
К страховым случаям относятся распространенные риски, такие, как пожар, взрыв, стихийные бедствия, аварии инженерных систем (отопление, водоснабжение
Максимальная сумма покрытия — до 2 млн руб. При заключении договора на срок более года предоставляется возможность рассрочки платежа.
Теперь оформить полис «На время отдыха» можно не только через дистанционные сервисы ВСК (мобильное приложение «ВСК страхование» или