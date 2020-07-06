30 июня
Традиционно форум собирает представителей страхового бизнеса, консалтинговых и
В рамках мероприятия выступил Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Алексеевич Цикалюк, который затронул тему кризиса в экономике и в страховании с точки зрения новых требований и возможностей для страховой отрасли по трансформации
«Страховой Дом ВСК прошел через острую фазу кризиса с минимальными потерями, поскольку вся команда отслеживала и осознавала изменения рынка, своевременно применялись необходимые меры, и это время было использовано для новых возможностей и трансформаций. Страховой рынок, безусловно, сильно зависим от изменений в отраслях, которые сейчас испытывают кризис, но благодаря стабильной работе и финансовой устойчивости компании преодолимы даже эти вызовы и испытания. Регулирование и надзор с участием рынка помогают страховщикам в прохождении внепланового
Председатель совета директоров Страхового Дома ВСК обратил внимание, что компания изменила внешние и внутренние процессы с учетом поправки на период изоляции и тех мер, которые применялись для стабилизации ситуации.
«Мы провели оперативные трансформации всех действующих продуктов и сервисов, не потеряв при этом связь с нашими клиентами. Подтверждая ожидания ЦБ по развитию страховых продуктов, ВСК уже реализовал полный дистанционный цикл по продуктам автокаско: клиенты получают полный сервис „на удаленке“, включая и урегулирование страховых случаев. Переход в онлайн не был для нас чем-то новым, поэтому все вопросы урегулирования убытков, пролонгаций, покупок решались максимально эффективно для клиента, и уже в апреле мы наблюдали рост в дистанционных каналах. Огромная предыдущая работа, направленная на развитие онлайн-сервисов ВСК, способствовала этому результату. Пандемия при всем своем негативном влиянии явилась для отрасли и для нашей компании фактором ускорения процессов, направленных на цифровизацию и улучшение качества услуг для клиента», — сообщил в своем выступлении Сергей Цикалюк.
Организаторы мероприятия отметили успехи компании памятной наградой «За достижения в области дистанционного урегулирования убытков».
С полным текстом выступлений участников Форума можно ознакомиться на https://www.finversia.ru/news/events/strakhovanie-s-