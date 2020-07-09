Генеральный директор ВСК Александр Тарновский о страховании в эпоху постпандемии

Клиентам потребовались услуги, которые помогали справиться с периодом изоляции.

Послушать 00:00

В интервью изданию «Коммерсантъ» генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский рассказал, как пандемия повлияла на спрос страхователей на продукты по защите здоровья.

«На первое место вышли программы с сервисной составляющей. Клиентам потребовались услуги, которые помогали справиться с периодом изоляции, когда люди вынужденно оставались дома, не могли посетить врача. Пользуются спросом программы с услугой чек-ап (комплексная диагностика заболеваний). Растет количество желающих быть застрахованными от критических заболеваний», — отмечает Александр Тарновский.

По словам генерального директора Страхового Дома ВСК, в 2019 году одним из наиболее востребованных продуктов стало ДМС: прирост взносов во втором квартале составил 19,6% — рекордный показатель за последние шесть лет. В числе причин — снижение стоимости полисов: средняя страховая премия в сегменте ДМС за год сократилась на 500 рублей и составила 6,1 тысяч рублей, тем самым обеспечив широкую доступность для граждан.

«Пока драйвером роста в розничном ДМС является сегмент банковского сектора, клиенты приходят за кредитом и оформляют сопутствующие страховые услуги. Но это нельзя назвать осознанным выбором. В период пандемии мы видим, что потребительский спрос изменился, все больше клиентов обращаются в страховую компанию напрямую. Скорее всего, в среднесрочной перспективе соотношение розницы и корпоративных контрактов не сильно изменится», — комментирует Александр Тарновский.

Также бизнесмен обратил внимание на тренды международного рынка: в соответствии с ними, все большее предпочтение население отдает страховым продуктам, касающимся защиты жизни и здоровья. Отечественный рынок — не исключение, здесь начинается формирование аналогичной тенденции.

C полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.