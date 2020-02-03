ВСК и платежная система «Мир» предлагают страховку с кешбэком 10%

Акция действует при оплате на сайте или в мобильном приложении ВСК.

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Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир». С 1 февраля держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.

В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в интернет-магазине , получат кешбэк в размере 10% на свою карту.

Для того, чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой «Мир» один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».