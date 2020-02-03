Послушать
00:00
Страховой Дом ВСК стал партнером программы лояльности национальной платежной системы «Мир». С 1 февраля держателям карт «Мир» доступны особые условия при покупке полисов добровольного страхования через мобильное приложение или на сайте mir.vsk.ru.
В рамках акции держатели карт «Мир», приобретающие полис ВСК по программам добровольных видов страхования (кроме ОСАГО), которые доступны в
Для того, чтобы воспользоваться преимуществом, необходимо просто оплатить картой «Мир» один из полисов на сайте mir.vsk.ru или через мобильное приложение «ВСК страхование».Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» на сайте privetmir.ru. Предложение действует в период с 1 февраля по 16 апреля 2020 года.