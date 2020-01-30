ВСК открыла собственный онлайн-журнал

Автором издания может стать каждый — на помощь придут профессиональные редакторы.

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Страховой Дом ВСК представил собственное интернет-медиа . «ВыИскали» (vskali.ru) — это вдохновляющий онлайн-журнал о путешествиях, хобби и ежедневных открытиях. Авторы сайта пишут о нескучном туризме, увлечениях, автомобилях и на другие темы, касающиеся широкой аудитории.

Миссия сайта — вдохновить к получению новых эмоций и рассказать, как это сделать грамотно, бюджетно и безопасно.

Сейчас на сайте представлены авторские статьи, короткие новости, подробные инструкции и интерактивные калькуляторы. Каждый материал — это опыт личного открытия, переданный с эмоциями и практической пользой. Это реальные истории, наполненные деталями и осмысленными выводами. Погружаясь в повествование, читатель сам делает вывод, хочется ему повторить чужой опыт или реализовать свой.

«Мы задумали „ВыИскали“ как проводник между людьми, преодолевшими себя, совершившими незаурядные поступки, и теми, кто на эти поступки еще не решился или даже не знает, что так можно. Поэтому наши авторы — действующие путешественники, авантюрные экстремалы, семейные бунтари и просто увлеченные люди. Наши истории — настоящие, полезные и вдохновляющие. Истории, которые вы искали», — рассказал руководитель проекта, директор по развитию медиапроектов ВСК Александр Охрименко.

Автором онлайн-издания может стать каждый. Для этого нужно отправить простую заявку по форме, представленной на сайте. Со всеми авторами работают профессиональные редакторы. На сайте реализована специальная мотивационная система, поощряющая активность. Топовые авторы получают особые привилегии от Страхового Дома ВСК.

Собственный онлайн-журнал стал частью коммуникационной стратегии, реализуемой ВСК.

«Современные тенденции позволяют нам выстраивать различные коммуникации с клиентами. Мы заинтересованы в том, чтобы предложить действительно интересный и современный контент, который связан не только со страхованием, но учитывает и другие интересы аудитории. Поэтому онлайн-журнал „ВыИскали“ станет именно таким инструментом общения»,— отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.

В рамках коммуникационной стратегии в 2019 году были обновлены официальные аккаунты Страхового Дома ВСК в социальных сетях, а также открыт информационный канал «Случай Медиа» на платформе «Яндекс. Дзен» https://zen.yandex.ru/vsk.

«Сегодня ВСК — это больше чем страхование. Мы развиваем нестраховые сервисы и открываем новые каналы коммуникации с аудиторией. Хотим, чтобы наш клиент выбирал надежного партнера в лице страховой компании не столько по ценовым критериям, сколько по ценностным», — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.