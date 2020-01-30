Страховой Дом ВСК представил собственное
Миссия сайта — вдохновить к получению новых эмоций и рассказать, как это сделать грамотно, бюджетно и безопасно.
Сейчас на сайте представлены авторские статьи, короткие новости, подробные инструкции и интерактивные калькуляторы. Каждый материал — это опыт личного открытия, переданный с эмоциями и практической пользой. Это реальные истории, наполненные деталями и осмысленными выводами. Погружаясь в повествование, читатель сам делает вывод, хочется ему повторить чужой опыт или реализовать свой.
«Мы задумали „ВыИскали“ как проводник между людьми, преодолевшими себя, совершившими незаурядные поступки, и теми, кто на эти поступки еще не решился или даже не знает, что так можно. Поэтому наши авторы — действующие путешественники, авантюрные экстремалы, семейные бунтари и просто увлеченные люди. Наши истории — настоящие, полезные и вдохновляющие. Истории, которые вы искали», — рассказал руководитель проекта, директор по развитию медиапроектов ВСК Александр Охрименко.
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Собственный
«Современные тенденции позволяют нам выстраивать различные коммуникации с клиентами. Мы заинтересованы в том, чтобы предложить действительно интересный и современный контент, который связан не только со страхованием, но учитывает и другие интересы аудитории. Поэтому онлайн-журнал „ВыИскали“ станет именно таким инструментом общения»,— отметила руководитель Департамента маркетинговых коммуникаций и PR Страхового Дома ВСК Элеонора Марталлер.
В рамках коммуникационной стратегии в 2019 году были обновлены официальные аккаунты Страхового Дома ВСК в социальных сетях, а также открыт информационный канал «Случай Медиа» на платформе «Яндекс. Дзен» https://zen.yandex.ru/vsk.
«Сегодня ВСК — это больше чем страхование. Мы развиваем нестраховые сервисы и открываем новые каналы коммуникации с аудиторией. Хотим, чтобы наш клиент выбирал надежного партнера в лице страховой компании не столько по ценовым критериям, сколько по ценностным», — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.