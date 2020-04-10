Всероссийскую перепись населения предложили перенести на следующий год

С такой инициативой выступил Росстат.

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Проведение Всероссийской переписи населения запланировано на октябрь 2020 года, а в труднодоступных районах уже с 1 апреля. Но в условиях опасности распространения коронавирусной инфекции, было предложено перенести мероприятие на более поздний срок.

Но как заявили в Росстате, смещение сроков не должно повлиять на качество и результат мероприятия. Это даже станет отличной возможностью для подготовки к использованию онлайн-технологий, ведь это будет первая цифровая перепись населения России. Отмечалось, что главным нововведением станет возможность самостоятельно пройти перепись на портале Госуслуг.

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных. У нас остается все меньше времени для обучения переписчиков и наладки техники, обеспечивающей в том числе безопасность собираемой информации», — заявил руководитель Росстата Павел Малков.

При этом отмечается, что все сроки проведения переписи будут определены лишь правительством Российской Федерации.