В России создаются планшеты специально для переписи населения

Общий объем производства — 360 тысяч устройств.

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Специально к грядущей Всероссийской переписи населения отечественные производители радиоэлектронной продукции — ООО «Производственная компания „Аквариус“» и ООО «БайтЭрг» — по договорам с компанией «Ростелеком», приступили к выпуску планшетов.

Всего будет выпущено 360 тысяч устройств с российской мобильной операционной системой «Аврора». Данная ОС обеспечивает защищенную доверенную мобильную среду для эффективного и безопасного сбора и передачи данных, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов.

«У переписчиков вместо традиционного бумажного листа, который раньше заполнялся вручную, появится удобный электронный планшет. Из плюсов прежде всего надо отметить скорость обработки данных — мы экономим время и граждан, и переписчиков. Цифровые инструменты позволят избежать ошибок при внесении данных или из-за неразборчивости почерка. Быстрее можно будет подвести итоги переписи — большинство данных уже будет в цифровом виде. Наконец, появится эффективный контроль за действиями переписчиков, в том числе с целью обеспечения их же безопасности», — отметил глава Росстата Павел Малков.

Отмечается, что после Всероссийской переписи данные планшеты могут быть задействованы также для решения других задач. К примеру, их можно будет отдать учителям, врачам скорой помощи и стационаров, а также сотрудникам ДПС.

Напомним, перепись можно будет пройти также дистанционно — на едином портале «Госуслуги», где ко времени начала мероприятия появится специальный раздел, поддержкой которого традиционно занимается «Ростелеком» и его дочерняя компания «РТ Лабс». Также можно будет посетить переписные участки, которые в том числе будут открываться в МФЦ.