Неугомонный птенчик переписи населения стал героем интернет-сериала

«Приключения ВиПиНа» привлекают внимание к грядущему масштабному событию.

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Неугомонный птенчик ВиПиН этой весной победил в конкурсе на изображение талисмана грядущей Всероссийской переписи населения, а теперь он стал еще и героем интернет-сериала. «Приключения ВиПиНа» привлекают внимание к грядущему масштабному событию в развлекательном формате.

«Во время конкурса на талисман ВиПиН прошел жесткий кастинг, оставив позади сильных конкурентов. Он активный, веселый, очень любит статистику и, несмотря на молодость, отлично справляется с ролью», — поделились создатели интернет-сериала.

19 мая был показан первый эпизод. Он посвящен самой актуальной теме для жителей России, ведь называется серия «Самоизоляция». Всего же будет показано пять серий, размещаться они все будут на сайте Всероссийской переписи населения и в социальных сетях.

В каждом эпизоде будет показано что-то новое. Зрители познакомятся со множеством персонажей «Вселенной ВиПиНа»: родственниками, друзьями, соседями. В игровой форме персонажи сериала будут обыгрывать ситуации, возникающие во время переписи населения, и рассказывать о важности и новых форматах предстоящего мероприятия.

Напомним, ранее планировалось, что основной этап переписи пройдет осенью 2020 года. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки Росстат предложил перенести мероприятие на 2021 год.