Российские космонавты на МКС примут участие в переписи населения

Переписные листы в космосе они заполнят через сайт «Госуслуги».

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Во Всероссийской переписи населения примут участие космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции. 14 октября с космодрома«Байконур» стартовала ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», на борту которого находились Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков. Их экспедиция продлится 177 дней.

Поскольку перепись населения России запланирована на апрель 2021 года, российские космонавты заполнят переписные листы с помощью Госуслуг.

Ранее космонавты на МКС также участвовали в переписи населения, однако обычные бланки им приходилось отправлять на грузовых кораблях, доставляющих на станцию необходимые предметы, вещи и оборудование. В день переписи в Центр управления полетами приходили представители Росстата, которые опрашивали космонавтов по видеосвязи.

Российскому космонавту Федору Юрчихину удалось поучаствовать в переписи населения, находясь на МКС.

«В 2002 году был организован сеанс видеосвязи МКС и Земли, и я в шутку попросил ответственного за перепись не думать, что космонавтов в России всего трое — нас гораздо больше, просто остальные пока на Земле. Я горд тем, что дважды участвовал во Всероссийских переписях населения на орбите», — прокомментировал ситуацию Федор Юрчихин медиаофису Всероссийской переписи населения.

Второй раз принять участие в переписи из космоса ему пришлось в 2010 году. Он был награжден медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

Напомним, что Всероссийская перепись населения состоится в апреле 2021 года. В октябре 2020 года стартовала перепись в труднодоступных районах России.