Всероссийский форум «Лидеры энергетики» завершился в Челябинске

На торжественной церемонии присутствовали Алексей Текслер и министр энергетики Александр Новак.

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Сегодня, 31 августа, в Челябинске прошел финал Всероссийского форума «Лидеры энергетики». На нем побывали министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава Челябинской области Алексей Текслер, а также генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский. Ранее делегация присутствовала на открытии электрозарядных станций в Челябинске.

Основная цель «Лидеров энергетики» была в формировании кадрового резерва из наиболее профессиональных и мотивированных отраслевых специалистов страны, готовых к выполнению масштабных задач развития электросетевого комплекса России.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак отметил, что это очень важное мероприятие для энергетической отрасли.

«Хочется поздравить победителей конкурса. Также отмечу, что это важное мероприятие для энергетической отрасли, ведь от нее зависит развитие нашей страны. Проведение таких конкурсов дает возможность показать себя, обменяться опытом, пообщаться с коллегами. Это важно для того, чтобы мы имели возможность формировать кадровый потенциал на высоком уровне. От нас с вами зависит, как мы будем обеспечивать людей качественной и безопасной электроэнергией»,— рассказал Александр Новак.

А глава региона Алексей Текслер отметил, что принимать первый съезд электроэнергетиков страны — большая честь и гордость для Челябинской области.

«Все вы — победители, вы узнали много нового, получили друг от друга знания и опыт, желание работать дальше. Благодаря вашей работе в России будет надежная и качественная электрическая сеть. Конечно, остаются определенные проблемы, поэтому здорово, что наметили пути их решения», — поделился Алексей Текслер.

Также глава Челябинской области рассказал, что очень часто слышит от жителей области вопросы про проблемы с электроснабжением, поэтому он отметил, что важно, чтобы в каждом доме был свет. А качественное и надежное электроснабжение было нормой в жизни региона. И добавил, что Челябинская область всегда рада гостям.

А один из наставников завершающего этапа конкурса «Лидеры энергетики» — генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский рассказал, что идеи и задачи данного форума были выполнены.

«Хочется поблагодарить участников и победителей конкурса «Лидеры энергетики». А также отельное спасибо министру энергетики Александру Новаку, ведь такое внимание говорит о важности данного мероприятия. Спасибо Алексею Текслеру за теплый прием, для нас это большая честь. В идеи и задачи, которые стояли перед нами, выполнены полностью», — отметил Павел Ливинский.

После торжественной речи, началась церемония награждения победителей конкурса «Лидеры энергетики». 102 человека из двух тысяч участников были признаны лучшими по итогу съезда энергетиков России. Отмечалось, что это не конкурс на замещение вакансий: он призван помочь людям раскрыть свой потенциал, подняться на ступень выше в своем профессиональном развитии.