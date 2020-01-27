Шестеро южноуральцев прошли в финал конкурса «Лидеры России 2020»

Всего от УрФО было названо 30 имён.

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25 и 26 января в Екатеринбурге проходил полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» среди представителей УрФО. Всего участие в этом этапе принимали 262 человека из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Целью этого конкурса является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей. «Лидеры России» проводятся в третий раз, ранее назначения на высокие должности получили более 150 человек, двое из которых стали губернаторами, а пятеро — заместителями федеральных министров.

В полуфинале конкурса в Уральском Федеральном округе участники решали различные управленческие кейсы. Также они прошли и традиционные образовательные программы, в числе которых был мастер-класс от Владимира Мау, ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Каждый из участников «Лидеров России» получил персональные рекомендации, которые в будущем помогут составить план личностного саморазвития.

Всего в полуфинал конкурса от УрФО прошли 30 счастливчиков. И шестеро из них — из Челябинской области: Анатолий Ерёмин, Виталий Литке, Александр Пахоруков, Дмитрий Фёдоров, Татьяна Шашлова — все из Челябинска и Юлия Зубова из Сатки.

«Перед экспертами и оценщиками стояла непростая задача — выбрать 30 сильнейших полуфиналистов. Поздравляю победителей с прохождением в финал, а тех, кому в этот раз повезло меньше, приглашаю принять участие в конкурсе в следующем году. Уверен, что конкурсные испытания, общение с экспертами и другими конкурсантами позволило всем полуфиналистам получить новые знания и полезный опыт», — поделился Алексей Комиссаров, руководитель конкурса «Лидеры России».

Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера». Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.